Britische Hausärzte wollen Ende der Blutdruckmessungen in Apotheken

In dem Antrag zur sofortigen Einstellung der Blutdruckmessungen in Apotheken war auch die Forderung enthalten, Apotheken die Abgabe von Arzneimittel besser zu honorieren. Apotheken, die Pharmacy First anbieten, sollten darauf achten, dass „die Leitlinien für die Verschreibung von Medikamenten befolgt und ein angemessenes Antibiotika-Stewardship sichergestellt“ sind. Andere Vertreter*innen sprachen sich dafür aus, das Programm sofort einzustellen und die dafür zur Verfügung gestellten Mittel in die „Kernbereiche der Allgemeinmedizin umzuleiten“.

Die Geschäftsführerin der Independent Pharmacies Association (IPA), Dr. Leyla Hannbeck, zeigte sich tief enttäuscht nach dem Beschluss der Hausärzte, Blutdruckmessung in Apotheken abschaffen zu wollen. Dieser gehe zu Lasten der Patientenversorgung. Auch sie bedauerte die Frontstellung zwischen Hausärzt*innen und Apotheken: „Die Lösung für die NHS-Krise liegt darin, dass die Regierung einen gemeinsamen Ansatz für die Finanzierung und Planung der Primärversorgung verfolgt, bei dem Apotheken und Allgemeinmediziner im Mittelpunkt stehen und zusammenarbeiten.“