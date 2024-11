E-Rezepte aus dem Ausland – geht das?

Zu den rechtlichen Herausforderungen über die Zulässigkeit der Belieferung ausländischer Rezepte gesellt sich nun noch die technische Hürde bei der Einlösung rein elektronisch vorliegender Verordnungen. Während in Deutschland insbesondere die gematik für die Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen zuständig ist, verfügen unsere Nachbarstaaten jeweils über ihre eigenen Infrastrukturen und digitalen Gesundheitsdienstleister.[7,8] Um die jeweiligen E-Rezepte einzulösen, müssten die verschiedenen digitalen Services der Länder über eine Schnittstelle miteinander verbunden werden. Solch eine Schnittstelle existiert aktuell allerdings nicht zwischen Deutschland und seinen Grenzländern. Dies soll sich jedoch bald ändern – mithilfe des sogenannten European Health Data Space (EHDS; Europäischer Gesundheitsdatenraum). Mit dem EHDS soll ein gemeinsamer EU-(und EWR-)Datenraum geschaffen werden, der den sicheren und effizienten Gesundheitsdatenaustausch ermöglichen soll. Aktuell wird in diesem Kontext die digitale Plattform „MyHealth@EU“ (zu Deutsch: „Meine Gesundheit @ EU“) errichtet, die unter anderem auch die grenzüberschreitende Einlösung von E-Rezepten ermöglichen soll. Hierbei sind neben Deutschland auch fast alle Nachbarländer involviert, lediglich die Schweiz ist an diesem Verfahren nicht beteiligt.[9,10,11] Bislang (Stand: zweites Quartal 2024) sind bereits 14 europäische Länder in unterschiedlichem Ausmaß an das System angeschlossen, darunter unsere Nachbarn Luxemburg, Frankreich, Tschechien, Polen und die Niederlande.[12]

Konkret soll es Reisenden innerhalb der EU über „MyHealth@EU“ ermöglicht werden, dieselbe Gesundheitsversorgung wie in ihrem Heimatland zu erhalten. Dazu ist ein sicherer Kommunikationskanal zwischen den jeweiligen nationalen digitalen Gesundheitsdiensten erforderlich, der die wichtigsten Informationen in der Sprache des Reiselandes zur Verfügung stellt. So soll dem medizinischen Fachpersonal in Krankenhäusern sowie in Apotheken eine Patientenkurzakte in der eigenen Amtssprache zur Verfügung gestellt werden, welche die bisherige Medikation, Vorerkrankungen und weitere wichtige Gesundheitsdaten enthält. Dies ermöglicht dann die individuell bestmögliche Therapie sowie die Versorgung mit der im Heimatland verschriebenen Medikation. Genaueres zu dem geplanten Procedere kann einem dazu bereits von der Europäischen Union herausgegebenen digitalen Flyer entnommen werden, der das Verfahren jeweils aus den verschiedenen beteiligten Perspektiven (medizinisches Fachpersonal, Apothekenpersonal, Patient bzw. Patientin) aufzeigt.[13]

Wann wird Deutschland angeschlossen?

In einigen schon an „MyHealth@EU“ angeschlossenen Ländern verfügen bereits alle Apotheken über eine entsprechende Schnittstelle zur Teilnahme an dem Dienst, in anderen Ländern hingegen können bislang nur in wenigen ausgewählten oder in gar keinen Apotheken grenzüberschreitende E-Rezepte eingelöst werden.[12] Für die Umsetzung des „MyHealth@EU“-Services in den Apotheken, inklusive der grenzüberschreitenden Übermittlung der E-Rezepte, müssen diese an die digitalen eHealth-Kanäle der EU angeschlossen werden. Dies geschieht über den sogenannten National Contact Point for eHealth (NCPeH). Zuständig für den Betrieb des NCPeH ist bei uns die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA) des GKV-Spitzenverbands.[14] Nach Auskunft der DVKA werden derzeit innerhalb eines bis 2025 laufenden Projektes die E-Patientenkurzakte sowie die E-Rezepte getestet und sukzessive eingeführt.[15] Voraussichtlich im ersten Quartal 2025 soll mit der Entwicklung des Einlöseweges von Deutschen E-Rezepten im EU-Ausland begonnen werden. Wann genau die Kanäle für die Belieferung ausländischer E-Rezepte in Deutschland bereitstehen werden, ist zum aktuellen Stand laut DVKA noch unklar.[16] Auf unsere Nachfrage berichtet die gematik, dass die grenzüberschreitende Belieferung von E-Rezepten binnen 48 Monaten nach Inkrafttreten der EU-Verordnung zur EHDS in allen Mitgliedsstaaten möglich sein muss. Das Inkrafttreten der Verordnung werde Anfang 2025 erwartet.[17] Schneller, nämlich bis Ende 2025, soll laut Europäischer Kommission der Aufbau von „MyHealth@EU“ in 25 (der insgesamt 27) EU-Länder erfolgen.[11] Welche beiden Länder in diesem Zeitplan außen vor bleiben, wird hierbei nicht offenbart.