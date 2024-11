Kuck: Die beste Zeit, sich für die Apotheken einzusetzen

Für das Geschäftsjahr 2023/2024 der Noweda berichtete Kuck über eine erneut erfolgreiche Entwicklung. Der Umsatz habe die 10-Milliarden-Grenze noch knapp verfehlt. Während der Großhandelsmarkt in Deutschland um knapp 4 Prozent wuchs, sei der Noweda-Umsatz im Inland um 5,1 Prozent gestiegen. Das Übermarktwachstum betrage 1,12 Prozentpunkte. Kuck stellte weitere Zahlen aus dem Geschäftsbericht vor, über den DAZ.online berichtet hatte. Dazu ergänzte Kuck, der relative Rohertrag der Noweda-Gruppe sei um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent vom Umsatz gesunken. Der Verfall der Großhandelsmarge liege vor allem an den vielen Hochpreisern. Deren Anteil am Rx-Geschäft des Großhandels sei innerhalb von fünf Jahren von rund 32 Prozent auf über 40 Prozent gestiegen. Dennoch stieg der Jahresüberschuss der Noweda-Gruppe nach Steuern um 14,4 Millionen Euro auf 58,7 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn wuchs um rund 13,3 Millionen Euro auf 55,8 Millionen Euro. Diese sehr erfreulichen Zahlen würden sich allerdings teilweise auf den Einmaleffekt von rund 2,5 Millionen Euro durch einen Grundstücksverkauf in Würzburg und auf verbesserte Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften stützen.

Zu den Investitionen verwies Kuck auf die laufenden Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, insbesondere in Langgöns bei Gießen und Frechen bei Köln. Dies diene der Leistungsfähigkeit und Tourenpünktlichkeit. Das Absenken der Investitionstätigkeit würde die Leistungsfähigkeit bald belasten, aber die Apotheken bräuchten einen leistungsfähigen Großhandel. Darum werde die Noweda weiter auf Leistung setzen. Derzeit werde der Ausbau der Niederlassung in Bergkirchen bei München vorbereitet. Im Zusammenhang mit der Bilanz betonte Kuck die gesteigerte Eigenkapitalquote von 36,2 Prozent. Die gute Eigenkapitalquote könne in Zeiten der Unsicherheit nicht hoch genug bewertet werden. Die Zahl der Mitglieder sei im Berichtsjahr um 10 auf 9380 gestiegen.