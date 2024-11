Sind digitale Weiterbildungsskripte ein Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Pharmazie?

Während der Antragsberatungen gab es intensive Diskussionen unter anderem zur „Reduktion des Ver­packungsmülls“, zur „Förderung klimaneutraler Apotheken“, zu „Klimaneutralen Geschäftsstellen“ bis hin zur generellen Begrenzung von Ressourcenverschwendung. Infolgedessen wurde sogar ein spezielles Curriculum der Bundesapothekerkammer für eine modulare Fort- und Weiterbildung „Klima, Umwelt und Gesundheit“ erarbeitet.

In der Hauptversammlung wurde am Beispiel der durchaus gewichtigen 274-seitigen Antragsmappe darüber diskutiert, inwiefern Dokumente in Papierform noch zeitgemäß seien. Diese Fragestellung steht beispielhaft für einen interessanten Teilaspekt des Engagements für die Umwelt, nämlich der Frage, ob es ökologischer ist, Kursteilnehmern Papierskripte oder Skripte in PDF-Form zur Verfügung zu stellen. Die Antragsmappe in Papierform wurde zum Deutschen Apothekertag 2023 dann auch „abgeschafft“. Fortbildungsskripte auf Papier wurden in der Zwischenzeit fast überall ebenso eliminiert und auch in der Weiterbildung sind die meisten Apothekerkammern inzwischen zur PDF-Version übergegangen.