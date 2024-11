Die Krankenhausreform kann kommen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat es geschafft: Während alle anderen seiner für den „Herbst der Reformen“ vorgesehenen Gesetze nach dem Ampel-Aus am 6. November Geschichte sind, konnte er seine seit langem vorbereitete Krankenhausreform an diesem Freitag doch noch retten. Auf Twitter und Instagram jubelt er: „Heute ist ein großer Tag für alle Patienten.“ Durch Spezialisierung werde die Behandlung besser, verspricht er. Ausdrücklich dankt der Minister allen Unterstützern der Reform – in der Pressemitteilung seines Hauses auch den Kritikern, die sich an ihr beteiligt haben.

Zuvor hatte der Bundesrat den Weg für die umstrittene Krankenhausreform freigemacht. Die Länderkammer ließ das noch von der Ampel-Koalition im Bundestag beschlossene Gesetz für eine grundlegende Neuordnung der Kliniken in Deutschland passieren. Eine Anrufung des gemeinsamen Vermittlungsausschusses mit dem Bundestag fand nicht die erforderliche Mehrheit. Die Reform soll finanziellen Druck auf die Kliniken mindern und mehr Spezialisierung durchsetzen. Zum 1. Januar 2025 soll sie in Kraft treten, die konkrete Umsetzung in den Ländern muss dann noch folgen. Das Finanzsystem soll schrittweise bis 2029 umgestellt werden.