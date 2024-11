Apothekenkooperation schüttet durchschnittlich 2300 Euro aus

Seit 15 Jahren gibt es die Linda-Bonifizierung. Dabei handelt es sich laut der Dachgesellschaft Linda AG um einen Bestandteil der sogenannten Premium-Mitgliedschaft, die auf einem Punktesystem basiert, welches die Umsetzung von Linda-Maßnahmen und Kooperationen finanziell honoriert.

Für 2024 schüttet die Apothekenkooperation wie im Vorjahr im Durchschnitt wieder etwa vier Monatsbeiträge in Höhe von insgesamt 2300 Euro an die teilnehmenden Apotheken aus. Einige besonders leistungsstarke „Premium-Apotheken“ erreichen nach Unternehmensangaben sogar einen Spitzenwert von über 8.000 Euro, was mehr als einer Jahresmitgliedschaft entspreche.

Zusätzlich teilte die Linda AG in Köln mit, ein neues Programm eingeführt zu haben, welches besonders leistungsstarken Mitgliedern eine weitere Möglichkeit der finanziellen Rückvergütung biete. Demnach erhalten sogenannte „Pioniere“ einen zusätzlichen Monatsbeitrag rückvergütet. Dabei handele es sich um Apotheken, „die im Rahmen der Bonifizierung besonders gut abschneiden und sich darüber hinaus für die Kooperation und seine Kolleginnen und Kollegen einsetzen“. Erste Einblicke in das neue Pionierprogramm gewährte Linda kürzlich bei einer Auftaktveranstaltung im Frankfurter Fußballstadion.