Melatonin: keine sanfte Einschlafhilfe für Kinder

Weitere unerwünschte Wirkungen, die in Studien auffielen, sind laut Nagl Tagesmüdigkeit, Kopfschmerzen und Albträume sowie Benommenheit und eine Abnahme der Reaktionsfähigkeit am Tag nach der Anwendung. Ein Wechselwirkungspotenzial besteht ebenfalls: So hemmt zum Beispiel Estrogen, das Frauen in den Wechseljahren teilweise anwenden, den Abbau von Melatonin in der Leber.

Dass Melatonin wirkt, haben Zulassungsstudien gezeigt, denn: Melatonin findet sich neben Nahrungsergänzungsmitteln auch in verschreibungspflichtigen Arzneimitteln – für Menschen ab 55 Jahren mit primären Schlafstörungen (z. B. Circadin®), für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen oder mit Smith-Magenis-Syndrom (Slenyto®), ADHS oder Jetlag (z. B. Pinealin®). Das heißt: In bestimmten Indikationen können Kinder Melatonin anwenden und davon profitieren. Das geschieht jedoch auf ärztliche Verordnung und nicht als Nahrungsergänzung.