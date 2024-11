Spontaner Sex mit Sildenafil-Suspension?

Sildenafil-Tabletten werden üblicherweise etwa eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen, während das neue Spray laut Angaben des italienischen Herstellers bereits innerhalb von fünf Minuten resorbiert wird und schneller wirken soll – die Fachinformation empfiehlt jedoch auch hier die Anwendung eine Stunde vorher [2]. In einer Phase-I-Studie wurde u. a. die Pharmakokinetik von 100 mg Sildenafil in flüssiger Form mit Sildenafil in Tablettenform (Viagra®) verglichen [3]. Die offene, monozentrische, zweiseitige Cross-over-Studie berücksichtigte 56 männliche, gesunde Erwachsene, die entweder acht Pumpstöße der Sildenafil-Suspension oder eine 100 mg-Sildenafil-Tablette eingenommen hatten. Nach einer Auswaschphase wurde die Behandlung im Cross-over-Design erneut durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Applikationsformen bioäquivalent sind. Die flüssige Variante führt jedoch bereits nach fünf bis zehn Minuten zu einer signifikant höheren Plasmakonzentration, was auf eine schnellere Resorption hindeuten könnte. Die maximale Plasmakonzentration wird bei beiden Applikationsformen erst nach 60 Minuten erreicht. Laut den Autoren könnte die höhere Anfangskonzentration für Patienten mit erektiler Dysfunktion vorteilhaft sein. Ob spontaner Sex damit tatsächlich möglich wird, bleibt offen. Ein Pluspunkt könnte sein, dass Männer kein Wasser benötigen, um die Arzneiform anzuwenden [3].