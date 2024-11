Neues Spiel, neues Glück und hoffentlich Soforthilfe

Bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein am Samstag in Kiel stand der Vortrag des DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann im Mittelpunkt. Er berichtete, beim jüngsten parlamentarischen Abend der bayerischen Berufsorganisationen hätten die Politiker eine so gute und gelöste Stimmung wie schon lange nicht mehr gezeigt. Hintergrund ist offenbar das Gefühl, neu an die Arbeit zu gehen. Hubmann fasste es in der Formel „neues Spiel, neues Glück“ zusammen.

Die drohenden Strukturveränderungen für Apotheken seien durch das Ende der Ampel vom Tisch, aber finanziell werde mindestens ein halbes Jahr lang nichts passieren. Hubmann folgerte, es sei entscheidend, dass die Apotheken eine Soforthilfe erhalten, sobald eine neue Regierung im Amt sei. Denn in den drei Jahren mit Minister Lauterbach seien die Apotheken nicht gestärkt worden. Auch die Skontoregeln könnten schnell geändert werden, weil dies über eine Verordnung möglich sei. Die Unionsparteien hätten als Opposition einen Antrag im Sinne der Apotheken gestellt. Darum könnten die Apotheken mit der Union größere Chancen erwarten.