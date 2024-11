Arzneimittel-induzierte Osteoporose: Risiken erkennen und gegensteuern

Eine nicht zu unterschätzende Rolle im Erhalt der Knochengesundheit spielt vor allem bei älteren Menschen eine umfassende Sturzprävention. Von besonderer Bedeutung ist die Identifikation unerwünschter Arzneimittelwirkungen, die das Sturzrisiko erhöhen. Hierzu zählen in erster Linie Wirkstoffe mit sedierenden Effekten wie Benzodiazepine, Z-Sub­stanzen, Antipsychotika der 1. Generation und Opioide (Achtung: Nicht Codein und Loperamid vergessen!) [5, 17].

Ein Blick in die Priscus-Liste zeigt, dass aber auch weniger offensichtliche Arzneimittel das Auftreten von Stürzen begünstigen. So sind beispielsweise Antihypertensiva wie Moxonidin (Physiotens®) und Clonidin (Catapresan®) mit orthostatischer Hypotonie und einer Verschlechterung der Kognition verbunden. Eine falsche Einnahme von Diuretika fördert den nächtlichen Harndrang. Antiparkinsonmittel, Metoclopramid (Paspertin®), Dimenhydrinat (Vomex®) und Urologika wie Oxybutynin (Dridase®) zeigen anticholinerge Effekte. Vor allem Menschen mit Polymedikation profitieren von einer kritischen Medikationsanalyse und Optimierung ihrer Arzneimitteltherapie hinsichtlich von Nutzen und Risiko [17, 18].

Literatur

