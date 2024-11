Zu Beginn der Studie war die durchschnittliche Krampfanzahl in beiden Gruppen vergleichbar (Vitamin K 2 = 2,60; Placebo = 2,71). Nach acht Wochen zeigte die Vitamin-K 2 -Gruppe eine signifikante Reduktion auf 0,96 Krämpfe pro Woche, während die Placebogruppe eine Zunahme auf 3,63 Krämpfe verzeichnete. Auch die Dauer und Intensität der Krämpfe nahmen in der Vitamin-K 2 -Gruppe deutlich stärker ab als in der Placebogruppe (Reduktion der Krampfdauer = −54 Sekunden gegenüber −19,2 Sekunden). Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Vitamin K 2 wurden nicht beobachtet.

Die Studienergebnisse deuten laut den Autoren darauf hin, dass Vitamin K 2 eine sichere und effektive Option zur Reduktion von nächtliche Wadenkrämpfen darstellt. Denn signifikante unerwünschte Nebenwirkungen in Verbindung mit Vitamin K 2 wurden in der Studie nicht identifiziert. Allerdings wurden in dieser Studie die Auswirkungen auf Schlaf- und Lebensqualität nicht untersucht, und die Teilnehmer litten nur an milden Krämpfen. Weitere Studien sind daher nötig, um die Wirksamkeit bei schwereren Symptomen zu evaluieren.



