Stiftung Warentest empfiehlt Isla moos bei Halsbeschwerden

Halsschmerzmittel kommen bei Verbrauchermagazinen wie Ökotest selten gut weg – so auch in der aktuellen Dezember-Ausgabe von Stiftung Warentest. Dennoch haben die Tester von 24 rezeptfrei in der Apotheke erhältlichen Präparaten gegen Halsbeschwerden einen Preisleistungssieger auserkoren: „Von den mit Einschränkung geeigneten Mitteln sind die Isla moos Pastillen mit knapp 20 Cent pro Pastille am günstigsten“, heißt es.

Insgesamt hält Stiftung Warentest von den 24 geprüften Präparaten (bzw. 46 Produkt-Varianten) lediglich die rein physikalisch wirkenden Medizinprodukte für „mit Einschränkung geeignet“. Neben verschiedenen Isla-moos-Varianten zählen dazu auch die „Ipalat Hydro Med Lutschpastillen“ und „Gelorevoice Halstabletten“.

Bei 15 Präparaten der 24 handelt es sich um Arzneimittel, sie seien jedoch alle „wenig geeignet“.