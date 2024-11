„Goldene Henne“ – Apotheken werden Thema sein

Ganz gut was los heute Abend in Leipzig. Dann findet nämlich die Jubiläums-Gala der „Goldenen Henne“ statt. Gemeinsam verleihen der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und die Illustrierte „Superillu“ Personen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Preise. Mit dem Preis wird an die Kabarettistin und Schauspielerin Helga Hahnemann erinnert.

Wer Preisträger wird, entscheiden deren Leser*innen und Zuschauer*innen. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem das Kinderhospiz Magdeburg in der Kategorie Charity, Simone Thomalla in der Kategorie Publikumspreis Schauspiel und Howard Carpendale mit dem Ehrenpreis geehrt. Moderiert wird die diesjährige Gala von Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen.

Und auch die Apotheken werden diesmal Thema auf der Veranstaltung sein. Denn offizieller Partner der „Goldenen Henne“ ist IhreApotheken.de (iA.de). Man werde „bei den Gästen der Gala am roten Teppich sowie mit einer eigenen Fotoaktion deutlich sichtbar sein“, heißt es von iA.de in einer Pressemitteilung an diesem Donnerstag. Zudem seien auf Einladung von iA.de engagierte Apothekerinnen und Apotheker da, die an der Gala teilnehmen werden.