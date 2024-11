Paracetamol und Ibuprofen: allein, nacheinander oder zusammen?

Geht es um die Zeit bis zur Fieberfreiheit, wirkten Paracetamol, Ibuprofen sowie die kombinierte Gabe beider Arzneimittel „ähnlich“, wobei die Studienautoren – mit geringer Evidenz und ohne statistische Signifikanz – einen Trend für eine kürzere Fieberdauer bei kombinierter Fiebersenkung ausmachten: Die Kinder waren im Durchschnitt 32,82 Minuten schneller fieberfrei (95 %-KI = -68,68 bis 3,03 Minuten).

Ist eine Fieberfreiheit nach vier und sechs Stunden gewünscht, dürfte die kombinierte Paracetamol-Ibuprofen-Gabe (ebenfalls) am effektivsten sein, wobei die abwechselnde Gabe vor allem nach längeren Zeiträumen eine vergleichbare Option sein könnte (jeweils verglichen mit der Paracetamol-Monotherapie): Sowohl nach vier als auch nach sechs Stunden war der Anteil der fieberfreien Kinder dann am größten, wenn sie eine Paracetamol-Ibuprofen-Kombination erhalten hatten (4 Stunden: OR = 13,2; 95%-KI = 4,59 bis 38,15; 6 Stunden: OR = 5,28; 95%-KI = 2,38 bis 11,71). Eine abwechselnde Fiebersenkung beginnend mit Paracetamol und gefolgt von Ibuprofen war einer reinen Paracetamol-basierten Fiebersenkung nach vier Stunden ebenfalls überlegen (OR = 3,59; 95%-KI = 1,77 bis 7,26), auch war die kombinierte Fiebersenkung wirksamer als die alternierende (OR = 3,69; 95%-KI = 1,07 bis 2,69).

Nach sechs Stunden hingegen gleichen sich die kombinierte und alternierende (OR = 5,06; 95%-KI = 2,38 bis 11,71) Therapiestrategie in ihrer Wirksamkeit an: Sie zeigen ähnliche Odds-Ratios und scheinen damit gleich effektiv.