Aufklärung im Talkshow-Format

Nachdem Haak zusammen mit Dr. Jens Kröger, Diabetologe und 1. Vorsitzender von diabetes.de, aktuelle Entwicklungen der Therapie und Versorgung von Diabetikern zusammengefasst hat, kommt als erster von Diabetes betroffener Gast Samuel Rösch ins Studio – Musiker und Gewinner von „The Voice of Germany“ 2018. Er erzählt von seinem „Coming-out“ als Typ-1-Diabetiker. Die Diagnose hatte er in dem Musikwettbewerb zunächst verschwiegen, aus Angst, die Krankheit könne seinem Weiterkommen schaden. Erst als ein Kameramann, selbst Insulinpumpen-Träger, ihm im Halbfinale in einer Phase akuter Hypoglykämie zur Seite stand, traute er sich, offen über seinen Diabetes zu sprechen. Rösch erzählt im Interview von den Vorurteilen, die ihm begegnet sind, zum Beispiel, dass Diabetes nur Senioren beträfe oder durch zu hohen Zuckerkonsum entstehe. „Es war eine tiefe Zeit“, so Rösch. Seine Diabetes-Diagnose hat er in seinem aktuellen Song „Rückwärtsgang“ verarbeitet.