Welche Kapseln bei Inhalation besser entleert werden

Bei Patienten, die transparente Kapseln einsetzten, erfolgte bei der Anwendung eine signifikante Abnahme des Kapselgewichts von 30,1% im Vergleich zu 8,6% bei Patienten, die undurchsichtige Kapseln anwendeten (p < 0,001). Der Unterschied des Kapselgewichts war dabei unabhängig von der Schwere der Lungenerkrankung des Patienten. Weiter konnte ein signifikanter Unterschied der Abnahme des Kapselgewichts bei zwei verschiedenen Inhalatoren, die jedoch beide mit transparenten Kapseln ausgestattet sind, gezeigt werden (Zonda 24,1% vs. Breezhaler 32,3%, p < 0,001).

Die Studienautoren schlussfolgern, dass der Wirkstoff aus Einzeldosis-Inhalatoren mit transparenten Kapseln vollständiger entleert und daher vollständiger appliziert wird. Dem Patienten steht bei transparenten Kapseln eine visuelle Kontrolle der Inhalationstechnik zur Verfügung – sollte Pulver in der Kapsel übrig geblieben sein, kann die Inhalation wiederholt werden. Dies könnte zu einem Therapie-Benefit bei chronischen Lungenerkrankungen beitragen [3].

Die Studienautoren räumen einschränkend ein, dass die Teilnehmeranzahl gering war und keine Verblindung vorlag. Weitere Studien müssen zeigen, ob die bessere Entleerung der transparenten Kapseln auch eine verbesserte Wirksamkeit zur Folge hat [1].

Literatur

