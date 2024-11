Vorhofflimmern: Besser in die Apotheke?

Screening in der Apotheke

Die an der Studie teilnehmenden Apotheker hatten zuvor ein intensives Trainingsprogramm zum Thema Vorhofflimmern und Antikoagulation bekommen. Konkret ging es dabei um die Epidemiologie der Erkrankung, Schlaganfall-Risiken, Indikationen für eine orale Antikoagulation, zugehörige Dosierungen und Methoden, um das Blutungsrisiko abzuschätzen [3]. In der Studie wurde das Augenmerk auf über 65-Jährige gelegt. Zusätzlich zum Vorhofflimmern sollte jeweils noch mindestens ein weiterer Risikofaktor für einen Schlaganfall vorliegen. Dazu zählen unter anderem Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Typ-2-­Diabetes oder ein vorangegangener Schlaganfall. In der Apotheke wurde die elektronische Patientenakte nach entsprechenden Kriterien sowie einem diagnostizierten Vorhofflimmern durchforstet. Um das Gesamtrisiko zu quantifizieren, wurde für die Patienten der CHADS 2 -Score bestimmt (siehe Kasten „CHADS 2 - und CHA 2 DS 2 VA-Score“). Wenn noch keine Vorhofflimmern-Diagnose vorlag, wurde der Patient in der Apotheke mit einem mobilen EKG-Gerät untersucht. Bei Verdacht auf eine Herzrhythmusstörung wurde der Patient an seinen Arzt verwiesen, um die Diagnose zu bestätigen. Die Medikation von so identifizierten Patienten wurde daraufhin auf eine angemessene Antikoagulation überprüft. War das nicht der Fall, also entweder eine unpassende Dosierung oder gar kein Antikoagulans, wurde der Patient randomisiert entweder der Interventions- oder der Kontrollgruppe zugeordnet.

Therapie durch den Apotheker

In der Interventionsgruppe setzte der Apotheker selbst anhand von Leitlinien-Algorithmen die passende Therapie an. Dazu zählte auch die Optimierung einer bestehenden Therapie mit einem Vitamin-K-Antagonisten. In der Kontrollgruppe wurde den Patienten dagegen empfohlen, ihren Arzt auf­zusuchen. Außerdem wurde der Arzt über das unbehandelte oder untertherapierte Vorhofflimmern informiert. Nach drei Monaten wurden diese Patienten erneut überprüft und falls der Arzt keine passende Therapie angesetzt hatte, geschah das dann durch den Apotheker. In beiden Gruppen wurden die Patienten zum Thema Antikoagulation geschult [3].