Sorge: Keine Zusammenarbeit mit „Ampel-Trümmern“

Nach dem Aus der Ampel-Koalition geht der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge nicht davon aus, dass es noch eines der Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) durch den Bundestag schafft. „Für das Gesundheitswesen ist die Legislatur beendet“, erklärte er an diesem Donnerstag. „Die Ampel ist krachend gescheitert, und damit auch die letzten verbliebenen gesundheitspolitischen Vorhaben.“

Einer „projektbezogenen Zusammenarbeit mit den Ampel-Trümmern“ erteilte er in der Gesundheitspolitik eine Absage: „Dafür mangelt es am gemeinsamen inhaltlichen Konsens“. Der Umgang der Ampel-Fraktionen mit der CDU als Opposition habe gezeigt, „dass nie ein Interesse an ernsthafter inhaltlicher Zusammenarbeit bestand – im Gegenteil“, so Sorge.