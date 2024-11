Linke will Lauterbach in Gesundheitsausschuss zitieren

„Die besorgniserregende finanzielle Lage der Kranken- und Pflegeversicherung, aber auch die Probleme in der ambulanten und stationären Versorgung erfordern eigentlich entschlossenes Handeln von Bundesregierung und Gesetzgeber“, so Vogler.

Angesichts der „schlechten Qualität der Gesetzesinitiativen“ könnte man sich vielleicht freuen, wenn Notfallreform, BIPAM-Gesetz, „Gesunde-Herz-Gesetz“ aber auch die Apothekenreform nicht mehr kommen, so Vogler. „Allerdings adressieren all diese Vorhaben auch wichtige Probleme in der aktuellen Versorgungslandschaft, die nicht einfach so weiter laufengelassen werden dürfen.“

Die Linke-Politikerin hält es in diesem Zusammenhang für aufschlussreich, dass keines der gesundheitspolitischen Vorhaben unter den von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgezählten Gesetzesinitiativen mit hoher Priorität war, die die verbleibende Regierung noch durchbringen will.