Kopfschmerzen – ein Thema für den Frauenarzt?

Schwangerschaft: Ade Schmerz?

Bei 50 bis 80 % der Patientinnen treten Migräneattacken in der Schwangerschaft seltener auf [2]. Die Gründe dafür sind noch nicht abschließend geklärt. Ein Zusammenhang zwischen erhöhten Estrogen- und Progesteron-Spiegeln wird vermutet. Auch ein veränderter Serotonin-Stoffwechsel und ein Endorphin-Anstieg sind im Gespräch. Hinzu kommt, dass schwangere Frauen sich meist bewusster ernähren sowie keinen Alkohol trinken, nicht rauchen und Stress vermeiden. Plant eine Frau, schwanger zu werden, sollten prophylaktische Therapien überprüft werden. CGRP-Antikörper, Topiramat und Flunarizin sind während der Schwangerschaft tabu. Bei akuten Attacken helfen Reizabschirmung und Ruhe. Sollte das nicht ausreichen, können im ersten und zweiten Trimenon Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder Metamizol eingenommen werden. Jedoch nicht mehr ab der 20., spätestens 30. Schwangerschaftswoche. Sumatriptan gilt als Mittel der Wahl [1, 2, 5].

Licht am Ende des Tunnels?

Viele Patientinnen hoffen auf eine Besserung ihrer Migräne-Beschwerden in den Wechseljahren. Leider ist das nicht immer der Fall. In Studien wurde gezeigt, dass sich die Symptome bei 50 % der Frauen weder in Intensität noch Häufigkeit verändern. Bei vielen wurde die Migräne tendenziell schlimmer. In einer systematischen Literaturanalyse wurde gezeigt, dass vor allem beim Übergang in die Wechseljahre Migräne besonders häufig auftritt [1].

