Was wird aus dem Apotheken-Ident-Verfahren?

Bereits seit Ende 2022 ist das Apotheken-Ident-Verfahren gesetzlich angelegt: Apotheken sollen künftig gesetzlich Versicherte mittels eines geeigneten technischen Verfahrens identifizieren und damit Zugang zu Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI) verschaffen. Bedeutung gewinnt diese neue Möglichkeit mit der Einführung der elektronischen Patientenakte „für alle“ im kommenden Jahr.

Die konkrete technische Ausgestaltung des Verfahrens war Sache der Gematik. Weitere Vorgaben für die Durchführung der Identifizierung soll eigentlich das Bundesgesundheitsministerium (BMG) in einer Rechtsverordnung festlegen – inklusive der Vergütung der Apotheken. Vor einem Monat hatte das BMG auf Anfrage der DAZ mitgeteilt, es arbeite an dieser Verordnung. Die Zeit wird allerdings knapp, wenn die Identifikation in der Apotheke schon mit der ePA starten soll.