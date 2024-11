via: Aufschub des E-BtM-Rezepts ist „Armutszeugnis“

Im kommenden Juli sollte das E-BtM-Rezept eingeführt werden – allerdings fehlt das Geld, um dies auch technisch umzusetzen. Für die Apotheken fällt damit bis auf Weiteres eine erhebliche Erleichterung weg.

Darüber hinaus sorgte ein anderer Vorschlag aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) für Aufregung in der Apothekerschaft: In den Änderungsanträgen zum Gesetz zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit tauchten sogenannte favorisierte Apotheken auf, die das Einlösen von E-Rezepten für Pflegebedürftige erleichtern sollten. In der jüngsten Version der Änderungsanträge findet man sie allerdings nicht mehr.

Der Verband innovativer Apotheken (via) meint, dass es sowohl bei der Verschiebung der E-BtM-Einführung als auch der Idee der favorisierten Apotheken um etwas Grundsätzliches geht: Die Priorisierung neuer digitaler Projekte zugunsten von Versandapotheken deute auf ein „strukturelles Ungleichgewicht“ hin, das Vor-Ort-Apotheken benachteilige, heißt es in einer Pressemitteilung von diesem Mittwoch. „Wir müssen sicherstellen, dass die Wettbewerbsbedingungen für alle Apotheken fair sind – digitale Ressourcen sollten nicht genutzt werden, um eine bestimmte Marktseite zu begünstigen“, betont der via-Vorsitzende Benedikt Bühler.