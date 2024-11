Weniger Krankenhausaufenthalte mit Efluelda

Seit der Grippesaison 2021/22 können in Frankreich ältere Menschen ab 65 Jahren wählen, ob sie sich mit einem standard- oder hochdosierten Grippeimpfstoff vor Influenza schützen möchten. Verglichen mit einem standarddosierten Grippeimpfstoff verhindert eine Hochdosis-Grippeimpfung laborbestätige Influenzainfektionen effektiver und zeigt eine überlegene relative Impfwirksamkeit (rVE = 24,2%; 95%-KI = 9,7 bis 36,5) bei ab 65-Jährigen. In einem 2021 veröffentlichten Review wurde auch klinisch bestätigt, dass eine Hochdosis-Grippeimpfung Grippe- und Lungenentzündung-bedingte Krankenhausaufenthalte sowie Todesfälle wirksamer verhindert als eine standarddosierte: Hochdosis-Geimpfte hatten ein um knapp 40% geringeres Sterberisiko als Standarddosis-Geimpfte (rVE = 39,9%; 95 %-KI = 18,6 bis 55,6 %). Derzeit gibt es lediglich einen Hochdosisgrippeimpfstoff in Europa: Efluelda® von Sanofi Pasteur.