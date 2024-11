ABDA bittet um Unterstützung beim EU-Pharmapaket

Die ABDA zeigt sich in diesen Zeiten europapolitisch aktiv und hat dem Bundesgesundheitsministerium den kürzlich beim Deutschen Apothekertag in München gefassten Beschluss „Novellierung des europäischen Arzneimittelrechts“ übermittelt.

Der Antrag aus dem Geschäftsführenden ABDA-Vorstand war ohne Diskussion angenommen worden. Er befasst sich mit dem EU-Pharmapaket, zu dem das Parlament kurz vor der Europawahl umfangreiche Änderungsanträge beschlossen hatte. Der Tenor des Beschlusses: Apotheken dürfen nicht weiter belastet werden – etwa durch die Einführung elektronischer Packungsbeilagen. Zudem dürfe die bewährte Defekturherstellung nicht eingeschränkt werden. Zwar unterstützt die Apothekerschaft die vielfältigen Ansätze zur Bekämpfung von Lieferengpässen, spricht sich aber gegen überbordende Meldepflichten für Apotheken und gegen eine Ausweitung der Securpharm-Codierung auf OTC-Arzneimittel aus. Weiterhin unterstützt sie Überlegungen, moderne Formen der Arzneimittelwerbung durch Influencer in sozialen Medien zu regulieren.

Die Bundesregierung vertritt Deutschland im EU-Ministerrat, der wiederum an den jetzt anstehenden sogenannten Trilogverhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission zum Pharmapaket beteiligt ist. Die ABDA bittet die Regierung in ihrem Brief, die Anliegen der Apothekerschaft im Rahmen der Verhandlungen in Brüssel zu unterstützen.