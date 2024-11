PTA im Pharmaziestudium: Stärken erkennen und nutzen

Ein Schüler*inpraktikum in der Apotheke inspirierte mich damals, eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin (PTA) zu beginnen. In meiner insgesamt zweieinhalb Jahre langen Ausbildung erlernte ich in der Berufsfachschule unter anderem umfassende theoretische Grundlagen, die durch praktische Lehrveranstaltungen ergänzt wurden. Themengebiete waren dabei unter anderem die Chemie, bei der wir im Praktikum die Identitäts-, Reinheits- und Gehaltsbestimmungen von Arzneistoffen anhand von Monografien aus dem Arzneibuch durchführten, sowie die Botanik, in der wir Arzneipflanzen mikroskopisch bestimmten.

Ein großer Teil der praktischen Ausbildung bestand aus der Herstellung verschiedener Arzneiformen, das theoretische Wissen dazu wurde uns im Fach Galenik parallel gelehrt. In dem für mich persönlich spannendsten Fach Arzneimittelkunde erhielt ich umfassende Kenntnisse über Arzneimittel, einschließlich ihrer Wirkungen, Nebenwirkungen und Anwendungsgebiete.

Mit diesem ganzen Wissen im Gepäck ging es nach den zwei Jahren Berufsschule dann für ein halbes Jahr Praktikum in die öffentliche Apotheke. Hier verknüpfte sich dann das theoretische Wissen mit dem Apothekenalltag und viel Erlerntes fand endlich eine praktische Anwendung, zum Beispiel in Patient*innengesprächen oder auch bei der Arbeit in der Rezeptur.

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für PTA

Der Beruf der PTA ist, ähnlich wie der der Apotheker*innen, ein Engpassberuf. PTA sind ein essenzieller Teil der öffentlichen Apotheke und somit auch in unserem Gesundheitssystem. Die Arbeitsplätze, in denen PTA tätig sein können, erstrecken sich nicht nur über die öffentliche Apotheke, sondern reichen bis in die Pharma- und Kosmetikindustrie. Ebenso ist ihr Fachwissen bei Krankenkassen, als Pharmareferent*innen oder in der Lehre an Hochschulen sehr gefragt.