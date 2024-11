BAK-Vorstandswahl: Fünf Posten, fünf Kandidaten

Der Industrieapotheker Dr. Armin Hoffmann aus Nordrhein und der selbstständige Apotheker Dr. Hannes Müller aus Westfalen-Lippe wollen ihre Vorstandsarbeit fortsetzen. Ursula Funke aus Hessen, Thomas Benkert aus Bayern und Dr. Dr. Georg Engel aus Mecklenburg-Vorpommern treten nicht noch einmal an. Für sie rücken Dr. Ina Lucas aus Berlin, Franziska Scharpf aus Bayern und Dr. Maike Fedders aus Sachsen nach. Neuer Präsident soll laut DAZ-Information Hoffmann werden, Müller sein Vize.

In der auslaufenden Amtszeit ist Müller das einzige BAK-Vorstandsmitglied, das nicht gleichzeitig Präsident in seiner Heimatkammer ist. Bekanntlich ist Westfalen-Lippe das Hoheitsgebiet von ABDA-Chefin Gabriele Regina Overwiening, Müller ist im Kammervorstand vertreten. Das ist nach der aktuell geltenden Satzung der Bundesapothekerkammer ausreichend, um sich auch in der BAK in den Vorstand wählen zu lassen.

Zumindest zu Beginn des Jahres 2025 werden die Präsidentinnen und Präsidenten in der BAK-Chefetage wohl sogar in der Minderheit sein: Derzeit bekleiden nur Lucas und Hoffmann das höchste Amt in ihren Heimatkammern. Scharpf wird in Bayern als Nachfolgerin von Kammerpräsident Benkert gehandelt – die Wahlen im Freistaat stehen im Frühjahr 2025 an.

Sollte der neue Vorstand in dieser Konstellation erwartungsgemäß am 27. November gewählt werden, ginge damit eine deutliche Verjüngung einher: Das Durchschnittsalter der fünf Kandidatinnen und Kandidaten läge bei Amtsantritt bei 46,4 Jahren. Der scheidende Vorstand bringt es zu diesem Zeitpunkt auf ein Durchschnittsalter von 57,6 Jahren. Und: Mit Lucas, Scharpf und Fedders wären die Frauen in der Überzahl.