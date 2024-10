Kürbis-Chemie zum Gruselfest

Kürbisse gehörten auch schon zur Herbstzeit, als es in Deutschland noch kein Halloween gab. Da zierten allerdings eher die zahlreichen Zier- und verzehrbaren Kürbissorten bunt geschmückte Tische und Altäre zum Erntedankfest. Mittlerweile grinsen aus fast jedem Schaufenster mit gruseligen Fratzen versehene große orange Kürbisse, mindestens ab Mitte Oktober. Am 31. Oktober, dem Abend vor Allerheiligen (All Hallows Even) ist Halloween – wie sich das englische Wort im Laufe der Zeit verkürzt und verballhornt hat.

Dass der Kürbis sich auf die irische Sage des Unholds Jack (O’Lantern) zurückführt, weiß kaum jemand. Dieser war zu Lebzeiten so böse, dass er sogar den Teufel übers Ohr gehauen hatte. Als er tot war, verwehrte ihm Gott den Einlass in Jenseits. Und so zog er mit einer ausgehöhlten Rübe, in die er ein Stück glühende Kohle gelegt hatte als Laterne umher auf der Suche nach einem Platz zum Bleiben. Rübe? Ja – erst durch die vielen irischen Einwanderer in Amerika wurde aus der Rübe ein Kürbis. Die gab es dort öfter und sie sind auch viel leichter zu bearbeiten.