Theiss Naturwaren steigt bei Krewel Meuselbach ein

Der in Insolvenz geratene Arzneimittelhersteller Krewel Meuselbach hat einen neuen Investor gefunden. Die Dr. Theiss Naturwaren GmbH sicherte eine Beteiligung an dem Unternehmen mit Sitz in Eitorf zu. Ab dem 1. November werde der Geschäftsbetrieb fortgeführt, heißt es in einem Bericht des Nachrichtenportals „Homburg1“ von diesem Mittwoch.

In den kommenden Tagen soll demnach gemeinsam ein Insolvenzplan erarbeitet werden. Über die Ergebnisse sollen die Mitarbeiter*innen von Krewel Meuselbach in der nächsten Woche informiert werden. Koordiniert wird das Insolvenzverfahren von den Rechtsanwälten Martin Kaltwasser und Jens Lieser.