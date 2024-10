Können wir bald gegen Noroviren impfen?

Moderna arbeitet an einem Impfstoff gegen das Norovirus: mRNA-1403 soll vor Norovirus-bedingten, akuten und mittelschweren bis schweren Gastroenteritiden schützen. In NOVA 301, einer Beobachter-verblindeten, randomisierten und Placebo-kontrollierten Studie, prüft Moderna, wie wirksam, immunogen und sicher mRNA-1403 bei Erwachsenen ist. In den Vereinigten Staaten erhielt Ende September ein erster Studienteilnehmer die erste Dosis – entweder mRNA-1403 oder Placebo. Und auch das Vereinigte Königreich (UK) will die Phase-III-Studie in den nächsten Tagen „öffnen“, berichtet das „National Institute for Health and Care Research“ („NIHR“). Die Studie soll Grundlage für die Zulassung von mRNA-1403 sein – es wäre weltweit der erste Norovirus-Impfstoff.