Infrarotstrahlung hilft Stechmücken bei der Jagd

Stechmücken nutzen verschiedene Signale, um ihre Beute zu finden. Erhöhte CO 2 -Konzentrationen in der Umgebungsluft deuten an, dass ein Säuger in der Nähe ist und steigern die Empfindlichkeit der Moskitos für andere Reize. Geruchsstoffe, die potenzielle Beute abgibt, locken die Mücken an. Ihr Sehvermögen ist jedoch begrenzt. Bei der Anvisierung der besten Einstichstelle verlassen sich die Insekten stattdessen auf unsichtbare Infrarotstrahlung (IR). Ein Team um den Biochemiker Prof. Craig Montell von der University of California in Santa Barbara hat nun den molekularen Mechanismus aufgeklärt, der dieser Fähigkeit zugrunde liegt.