Forscher entwickeln ersten deutschen Kogniphobie-Fragebogen

[1] Klan T, Diezemann-Prößdorf A, Guth A-L, Gaul C, Witthöft M. Attackenangst bei Migräne: Diagnostik und Behandlung. Schmerz 2023 https://doi.org/10.1007/s00482-023-00711-y

[2] Klan T, Bräscher AK, Seng EK, Gaul C, Witthöft M. German language adaptation of the Cogniphobia Scale for Headache Disorders (CS-HD) and development of a new short form (CS-HD-6). Headache: The Journal of Head and Face Pain 2024;64:772 – 782, doi: 10.1111/head.14735

[3] Seng EK, Korey SR, Klepper JE. Development of the Cogniphobia Scale for Headache Disorders (CS-HD): A Pilot Study. Psychol Assess 2017,29(10):1296–1301, doi: 10.1037/pas0000432