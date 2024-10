Metformin ist sicher für werdende Väter

Mehrere Experten bestätigten, dass die aktuelle Studie für mehr Klarheit gesorgt hat. Dr. Channa Jayasena, Beraterin und Leiterin der Andrologie am Imperial College London, sagte „Wichtig ist, dass sie keine Zunahme von Geburtsfehlern bei Männern festgestellt haben, die Metformin einnahmen. Dies ermöglicht es uns, Männern, die das Medikament einnehmen, zu versichern, dass es keine schlüssigen Beweise dafür gibt, dass ihre Kinder einem erhöhten Risiko von Geburtsfehlern ausgesetzt sind.“ Prof. Allan Pacey, Professor für Andrologie an der Universität Manchester bemängelt die Qualität der Daten der früheren Studie und begrüßt, dass in der aktuellen Studie viele weitere Störfaktoren berücksichtigt wurden [3].

Literatur

[1] Meng L-C, van Gelder MMHJ, Chuang H-M et al. Paternal metformin use and risk of congenital malformations in offspring in Norway and Taiwan: population based, cross national cohort study. BMJ 2024 Oktober 16:387:e080127.doi: 10.1136/bmj-2024-080127

[2] Wensink MJ, Lu Y Tian L, et al. Preconception antidiabetic drugs in men and birth defects in offspring : a nationwide cohort study. Ann Intern Med 2022 (advance publication online, doi: 10.7326/M21-4389)

[3] Expertenreaktionen auf die Studie zu Metformin und Geburtsfehlern. Information des Science Media Centre England vom Oktober 2024, www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-of-metformin-and-birth-defects/