Lütke: Brauchen Interessenausgleich zwischen Apotheken und Großhandel

Da es mit der Apothekenreform aktuell nicht vorangeht, hat das Parlament bereits begonnen, das Vorhaben zu filetieren. Bestimmte Regelungen wie die erweiterten Impfbefugnisse für Apothekerinnen und Apotheker sowie Erleichterungen bei der Heimversorgung sollen nun mit dem Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit kommen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut möchte zudem die Neuregelung der Großhandelsskonti für Apotheken beschleunigen und in das sogenannte BIPAM-Gesetz überführen: Er halte eine schnellere Regelung als mit der Apothekenreform für „sinnvoll“, so Heidenblut gegenüber der DAZ. Aus diesem Grund habe er die Frage in der Anhörung zum Gesetz zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit gestellt. „Mit dem Gesetz sollen auch andere Aspekte für den Apothekenbereich geregelt werden, deshalb bietet es sich aus meiner Sicht an.“

Noch bleibt Zeit, eine tragfähige Formulierung zu finden und sie in das BIPAM-Gesetz einzubringen. Voraussichtlich Mitte November soll es in 2./3. Lesung im Bundestag verabschiedet werden. Ende Dezember könnte sich dann der Bundesrat erneut damit befassen, das Inkrafttreten ist für den Jahreswechsel vorgesehen. Dafür müssen sich jedoch die Ampel-Partner in der Skonto-Frage einig werden.