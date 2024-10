Gesundheitsminister Philippi spricht beim Apothekenprotest in Hannover

In Kürze steht der nächste Apothekenprotest an – diesmal ergreift der Landesapothekerverband (LAV) Niedersachsen die Initiative. Er ruft die Apothekenteams auf, sich am 6. November um 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Hannover zu versammeln und für die Stärkung der Apotheken vor Ort und den Erhalt einer qualitativ hochwertigen Arzneimittelversorgung durch Apotheken für die Bevölkerung zu kämpfen.

Nicht nur der Veranstaltungsort steht nun fest, auch über die Rednerliste informiert der LAV jetzt in einer Pressemitteilung. Demnach wird unter anderem der niedersächsische Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, Andreas Philippi (SPD), bei der Kundgebung sprechen. Zugesagt haben den Angaben zufolge auch der Landesvorsitzende der FDP Niedersachsen und stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, sowie Eike Holsten (CDU), Mitglied des Niedersächsischen Landtages und Mitglied des Ausschusses für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung. Auch Christan Burgdorf, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Niedersächsischer Apotheken, wird in Hannover erwartet.