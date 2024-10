Apothekenangestellte in den Niederlanden treten in den landesweiten Streik

Für den 12. November kündigen die Gewerkschaften FNV und CNV sowie die Apothekervereinigung KNMP landesweite Arbeitsniederlegungen in den Apotheken in den Niederlanden an, berichtet die „NL Times“ an diesem Donnerstag. Die Apothekenangestellten fordern rückwirkend zum 1. Juli sechs Prozent mehr Lohn und die Erhöhung des Mindestlohns auf 16 Euro. Die Gewerkschaften erwarten, dass sich tausende Angestellte am Streik beteiligen werden. In den Niederlanden sind die meisten Apotheken nicht unabhängig, das heißt sie operieren in einer Kette, als Franchise-Nehmer oder haben sich einem „Versorgungs-Makler“ angeschlossen.

Der FNV-Vorsitzender Ralph Smeets beklagte bisher fehlende Kompromissbereitschaft der Apothekenbetreiber in puncto Lohnerhöhung: „Seit sechs Wochen sind wir im Arbeitskampf, und in dieser Zeit haben wir von den Arbeitgebern weder Sprache noch Zeichen erhalten. Ehrlich gesagt, finde ich das ungehörig und unhöflich. Sie lassen ihre Leute eiskalt im Stich.“