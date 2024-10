Rezeptur-Retaxationen: Erste Einsprüche werden abgelehnt

Weil die Kassen sich trotz massiver Preissteigerungen weigerten, die Preise für die Stoffe und Gefäße in der Hilfstaxe anzupassen, hatte der Deutsche Apothekerverband (DAV) die maßgeblichen Anlagen (I und II) zum Ende des vergangenen Jahres gekündigt. Somit herrscht seit Jahresbeginn bei der Abrechnung der Rezepturen ein vertragsloser Zustand. Es gelten folglich die Vorgaben der Arzneimittelpreisverordnung.

Die Kassen finden aber, dass nur die für die Rezeptur erforderliche Stoffmenge, also nur die anteilige Packung, zulasten der GKV abgerechnet werden kann. Der DAV hingegen pocht auf den Wortlaut der Arzneimittelpreisverordnung. Die erlaubt, den „Einkaufspreis der üblichen Abpackung“ abzurechnen. Der Verband forderte die Apotheken auch auf, dies zu tun. Der DAV und seine Mitgliedsorganisationen berufen sich in ihrer Argumentation auf ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (Az.: L 10 KR 701/22), das die Position der Apotheken in ihren Augen bekräftigt und deswegen als Präzedenzfall genutzt werden könne, um die Argumentation zu untermauern.