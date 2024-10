Razzien gegen Apotheker und Ärzte in mehreren Bundesländern

Wegen Korruptionsverdacht kam es am Dienstag in fünf Bundesländern zu Razzien in Firmen und Wohnsitzen von Ärzten, Apothekern und IT-Dienstleistern. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Christian Wolters, sagte, man ermittle wegen des Verdachts der bandenmäßigen Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen. Die Ärztezeitung berichtete am Dienstag über die Ermittlungen.

Ein Apotheker aus dem Kreis Northeim ist der Hauptbeschuldigte. Er soll Ärzte dafür bezahlt haben, dass diese ihm Patienten zuweisen. Dabei ging es in erster Linie um die Verschreibung hochpreisiger Augenarzneimittel.