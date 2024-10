Im Kreis Böblingen wird am Freitag geimpft

Am 25. Oktober wird also nun im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg die „Lange Nacht des Impfens“ ausgerufen. Mit dabei sind die Paracelsus-Apotheke sowie die Apotheke auf der Hulb in Böblingen, die Apotheke am Markt in Ehningen, die Alamannen- und Schönbuch-Apotheke im Gesundheitszentrum Holzgerlingen, die Bären-Apotheke in Herrenberg, die Brunnen-Apotheke in Steinenbronn und die h&h Apotheke in Leonberg.

Die Apotheker sehen sich dabei keinesfalls als Konkurrenz zu den Arztpraxen. „Dieses Angebot versteht sich als Ergänzung zu den Impfungen durch die Hausärztinnen und Hausärzte, die nach wie vor die zentralen Ansprechpartner für die Gesundheitsvorsorge bleiben“, betont Björn Schittenhelm. „Unsere Aktion richtet sich insbesondere an diejenigen, die tagsüber keine Zeit finden, sich impfen zu lassen, und bietet die Möglichkeit, ohne Termin schnell dranzukommen.“