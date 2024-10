Heilberufler stellen sechs Forderungen an den neuen Landtag

„Die Unsicherheiten im Gesundheitswesen haben in der Bevölkerung große Ängste ausgelöst“, erklären Stefan Fink, Vorsitzender des ThAV, und Ronald Schreiber, Präsident der Landesapothekerkammer Thüringen. „Es ist von größter Bedeutung, dass die Politik unsere Anliegen aufgreift und aktiv daran arbeitet, die Gesundheitsversorgung in Thüringen zu sichern und zu verbessern.“ Man stehe bereit, gemeinsam mit den politischen Entscheidungsträgern an Lösungen zu arbeiten.

Apothekenkammer und -verband in Thüringen appellieren an die Fraktionen im Thüringer Landtag, die genannten Forderungen als prioritäre Themen auf ihre Agenda zu setzen und mit den Heilberufen in den Dialog zu treten, um die Gesundheitsversorgung im Land zukunftssicher zu gestalten.