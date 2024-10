Wenn Stiche gefährlich werden

Nach etwa sieben Tagen klingen die Beschwerden ab. An gut durchbluteten Körperstellen, z. B. im Gesicht, können ausgeprägte Lokal­reaktionen auftreten, ebenso können Allgemeinsymptome wie Schüttelfrost hinzukommen. Diese Symptome dürfen aber nicht mit einer allergischen Reaktion verwechselt werden. Die wichtigste Form der Überempfindlichkeit ist die systemische allergische Allgemeinreaktion (Anaphylaxie). Auslöser sind Hymenopterengift(HG)-spezifische IgE-Antikörper, die letztlich zur Freisetzung von symptom­auslösenden Mediatoren führen, z. B. Histamin. Die Symptome reichen von Hautreaktionen (Flush, Urtikaria, Angioödem) über mäßige respiratorische, kardiovaskuläre oder gastrointestinale Beschwerden bis hin zu schweren Atemwegsobstruktionen, anaphylaktischem Schock mit Bewusstlosigkeit und Herzkreislauf- oder Atemstillstand. In Europa sind rund 3% der Bevölkerung von anaphylaktischen Reaktionen nach Hymenopterenstichen betroffen. Bei Kindern kommt es seltener zu schweren systemischen Reaktionen als bei Erwach­senen. Die Zahl der Todesfälle durch Bienen-, Wespen- oder Hornissenstiche in Deutschland lag zwischen 2015 und 2019 bei jährlich 16 bis 29 [1].