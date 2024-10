Hirnalterung mit Cannabis stoppen?

Cannabis schien den Stoffwechselschalter mTOR auf unterschiedliche Weise zu beeinflussen. Das Protein funktioniert wie eine komplexe Schaltzentrale im Körper: Je nachdem, wie viel Energie zur Verfügung steht, löst mTOR in Zellen Wachstumsprozesse aus oder schickt sie in den Ruhemodus. Diesen Schalter zu hemmen, galt lange Zeit als guter Ansatz, um Alterungsprozesse im Gehirn aufzuhalten – doch das stimmt nur zum Teil. Denn die Hemmung führt dazu, dass weniger neue Synapsen gebildet werden, was wiederum anderen Alterserscheinungen entspricht.

Δ9-THC schien jedoch zunächst die Aktivität von mTOR zu erhöhen und die Bildung neuer Synapsen anzuregen. Kurz darauf wurde die mTOR-Aktivität wieder heruntergefahren, was zelluläre Reparaturmechanismen auslöste ‒ möglicherweise, weil der Energiebedarf zunächst gestiegen war. Das Überraschende: All diese Prozesse schienen auch bei jungen Mäusen abzulaufen – allerdings in umgekehrter Richtung.

Studien, die dieses Ergebnis replizieren könnten, fehlen ebenso wie umfassende Untersuchungen zur Wirkung von Δ9-THC auf das alternde menschliche Gehirn. Ob Cannabis wirklich ein gutes Rezept gegen das Altern ist, lässt sich also noch nicht sagen.