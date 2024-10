Hilft Vitamin D bei COPD?

In verschiedenen klinischen Studien haben Wissenschaftler:innen bereits den präventiven Effekt von Vitamin D auf COPD-Exazerbationen (akute Verschlechterungen) untersucht und, ob Vitamin D hilft, eine COPD besser zu kontrollieren. Doch: „Es fehlt eine aktuelle Meta-Analyse aller doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Studien zu dieser Intervention“, sagt Anne Williamson (Blizard Institute, Faculty of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, UK). Sie und andere Wissenschaftler:innen haben dies nun geändert und eine systematische Übersichtsarbeit zu Vitamin D bei COPD erstellt. Veröffentlicht wurde diese Ende September 2024 in der „Cochrane Database of Systematic Reviews“.