Efsitora alfa als zweites Wocheninsulin in der Pipeline

Literatur

[1] Wysham C et al. Insulin Efsitora versus Degludec in Type 2 Diabetes without Previous Insulin Treatment. N Engl J Med 2024; doi:10.1056/NEJMoa2403953

[2] Smithers N, Fletcher J. Pressemitteilung Lilly. Once-weekly dose of insulin efsitora alfa delivers A1C reduction consistent with the most advanced daily insulin in people with type 2 diabetes; verfügbar unter: https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/once-weekly-dose-insulin-efsitora-alfa-delivers-a1c-reduction, letzter Zugriff 30.09.2024

[3] Moyers JS et al. Preclinical characterization of LY3209590, a novel weekly basal insulin Fc-fusion protein. J Pharmacol Exp Ther 2022; 382:346-55

[4] DAZ. Ultralang wirkendes Insulin überzeugt in Metaanalyse; verfügbar unter: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2024/daz-8-2024/ultralang-wirkendes-insulin-ueberzeugt-in-metaanalyse, letzter Zugriff 30.09.2024

[5] Fachinformation Awiqli®, Stand: Mai 2024; verfügbar unter: www.fachinfo.de/static/lib/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.fachinfo.de/pharmaceutical-company-data/2226/024349/74824/109894/024349-74824-109894-1-DL-2024-06-03-Awiqli.pdf, letzter Zugriff 30.09.2024

[6] Bergenstal R, Philis-Tsimikas A, Wysham C et al. Once-weekly insulin efsitora alfa: Design and rationale for the QWINT phase 3 clinical development programme. Diabetes Obes Metab 2024 Aug;26(8):3020-3030. doi: 10.1111/dom.15604. Epub 2024 Apr 28.

[7] Bergenstal R, Weinstock RS, Mathieu C et al. Once-weekly insulin efsitora alfa versus once-daily insulin degludec in adults with type 1 diabetes (QWINT-5): a phase 3 randomised non-inferiority trial. Lancet 2024; 404: 1132–42, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01804-X