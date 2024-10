Was Apothekerinnen aktuell über Insulin wissen sollten

Im Juni 2023 hatten die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) und die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) in einer Stellungnahme die „Einstellung von Produktion und Vertrieb sämtlicher Humaninsuline durch Sanofi“ bereits deutlich kritisiert: Der Anteil von Humaninsulinen an allen Insulinverordnungen betrage zwar „nur noch gut 20%“, hieß es. Doch dieser Rückgang in der Verordnung von Humaninsulinen sei „Ausdruck eines geschickten Marketings“. Die Tatsache, dass aus der Produktion von Sanofi nur noch Insulinanaloga verfügbar beleiben, sahen AkdÄ und DEGAM kritisch: Diese hätten gegenüber Humaninsulinen keinen „Vorteil hinsichtlich patientenrelevanter Endpunkte“ – was sich auch in der Erstattungsfähigkeit von Insulinanaloga widerspiegele [2].