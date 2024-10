Kein Geld: E-BtM-Rezept kommt nicht am 1. Juli 2025

Und wieder ein Stichtag bei der Digitalisierung, der nicht gehalten wird: Das E-BtM-Rezept kommt definitiv nicht wie geplant am 1. Juli 2025. Darüber hat Susanne Ozegowski, Leiterin der Abteilung 5 „Digitalisierung und Innovation“ im Bundesgesundheitsministerium, bereits am 8. Oktober die Gematik in Kenntnis gesetzt. Das Schreiben liegt der Redaktion vor. Nun hat auch die ABDA ihre Mitgliedsorganisationen informiert.

Diesmal stehen allerdings nicht Sicherheitsbedenken oder der Unwille der Beteiligten der Einführung im Wege, sondern schlicht das Geld. Im Jahr 2025 stehen für die technische Umsetzung des E-BtM-Rezepts beim BfArM keine Haushaltsmittel zur Verfügung, schreibt Ozegowski an die Gematik. Da sich damit die technische Umsetzung beim BfArM vorerst verzögere, werden die technischen Komponenten für das E-BtM-Rezept zur geplanten Frist nicht vollständig einsatzfähig sein. Abgeschlossen seien hingen die Vorbereitungen seitens der Gematik. Nach der Veröffentlichung der technischen Spezifikation wäre die technische Umsetzung unter anderem beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nun der nächste Schritt.