Gegen die Interessen der Apothekerschaft

Mit dem E-Rezept kam die Rolle rückwärts. Hier ist laut Bundesgesundheitsministerium die direkte Weitergabe von der Arztpraxis an die Apotheke sogar via KIM nicht zulässig. Die Verordnungen müssen stets erst ins Heim und dann in die Apotheke.

Der Gesetzgeber hat verstanden, dass das die Versorgung erschwert und ist willens nachzubessern. Bei den fachfremden Änderungsanträgen zum Gesetz zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit findet sich ein entsprechender Vorschlag.

Die ABDA sieht offenbar diese Notwendigkeit nicht und lehnt den Vorschlag in ihrer Stellungnahme ab. Schließlich sei zu erwarten, dass auch Heime bald an die Telematikinfrastruktur angebunden sind. Und dann können die E-Rezepte wie vorgesehen über KIM vom Arzt übers Heim in die Apotheke fließen.

Damit stellt sich die ABDA klar gegen die Interessen der heimversorgenden Apotheker. Zum einen hat sich die direkte Weiterleitung in der Praxis bewährt und es gibt eigentlich keine Gründe, davon abzuweichen. Zum anderen geben die Erfahrungen mit dem E-Rezept keinen Anlass zum Optimismus, dass Heime zeitnah an KIM angeschlossen sind.

Außerdem ist davon auszugehen, dass die direkte Weiterleitung von E-Rezepten in der Praxis stattfindet und weiter stattfinden wird, auch wenn die gesetzliche Klarstellung nicht kommen sollte. Die ABDA nimmt mit ihrer praxisfernen Auffassung billigend in Kauf, dass Kolleg*innen gegen geltendes Recht verstoßen. Man kann nur hoffen, dass die ABDA in diesem Fall, wie so oft, kein Gehör findet.