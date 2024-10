BVpta und Adexa wollen PTA-Beruf aufwerten

Die Apotheken erleben turbulente Zeiten. Immer mehr Betriebsstätten müssen schließen. Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Apothekenreform steckt fest – doch dass diese die Vor-Ort-Apotheken stärken könnte, ist ohnehin zweifelhaft. Gerade Lauterbachs Pläne, wonach es reichen soll, wenn ein:e erfahrene:r PTA in der Apotheke persönlich anwesend ist, haben das Vorhaben ins Stocken gebracht.

Fakt ist: Immer weniger junge Menschen entscheiden sich, eine PTA-Schule zu besuchen, um den PTA-Beruf zu erlernen. Doch PTA werden in den Apotheken dringend gebraucht. Der Bundesverband PTA (BVpta) und die Apothekengewerkschaft Adexa haben daher die Expopharm in München genutzt, um nach einem Online-Meeting im September eine gemeinsame Strategie für den PTA-Beruf auszuloten. Ihr Ziel: Die Vor-Ort-Apotheke soll als Arbeitsplatz für PTA attraktiver und lukrativer werden. Dazu müsse der PTA-Beruf aufgewertet und gestärkt werden.

Wichtig sei insbesondere, die PTA-Ausbildung zu reformieren, heißt es in einem gemeinsamen Statement der BVpta-Bundesvorsitzenden Anja Zierath und Adexa-Bundesvorstand Andreas May vom Mittwoch. Denn die derzeitige Ausbildung werde den künftigen Herausforderungen des PTA-Berufes nicht mehr gerecht. Das Berufsbild der PTA sei „in die Jahre gekommen“ und müsse den heutigen deutschen, aber auch europäischen Standards angepasst sowie moderner und zukunftssicher gestaltet werden. Die 2019 vom Gesetzgeber verabschiedete PTA-Reform, die 2023 in Kraft getreten ist, hat offensichtlich weder BVpta noch Adexa zufriedengestellt.