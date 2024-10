Abnehmspritzen für mehr Beschäftigung

Parallel dazu gab die britische Regierung eine Kooperation mit dem US-Pharmaunternehmen Eli Lilly bekannt, das zusammen mit dem dänischen Unternehmen Novo Nordisk zu den wichtigsten Produzenten von Mitteln gegen Adipositas zählt. Eli Lilly plant Investitionen in Höhe von rund 350 Millionen Euro im Vereinigten Königreich. Laut „BBC“ will der Konzern damit sogenannte „Gateway Labs“ finanzieren, in denen die Auswirkungen der Abnehmmittel auf die Beschäftigung untersucht werden sollen.

Mit einer großangelegten Studie im Raum Manchester soll über einen Zeitraum von fünf Jahren geklärt werden, ob die systematische Verabreichung des Abnehmmittels Mounjaro positive Effekte auf die Integration in den Arbeitsmarkt hat. Dabei sollen 3.000 übergewichtige Menschen teilnehmen, die arbeitslos, befristet beschäftigt oder krankgeschrieben sind.