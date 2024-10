Noweda: Riesenplakat zu Apothekensterben

Das Plakat ist laut Noweda unmittelbar an der dreispurigen Hauptverkehrsstraße in Richtung A4 (Zoobrücke) gelegen und von weitem sichtbar. In direkter Nähe befinden sich der Kölner Hauptbahnhof und der Dom sowie diverse Einkaufsmöglichkeiten, Bürogebäude, das Bankenviertel und mehrere Haltestellen.

„Die Botschaft richtet sich zum einen natürlich an die Bevölkerung. Die Menschen sollen wissen, woran es liegt, wenn sich ihre Versorgungssituation weiter verschlechtert“, betont Noweda-Chef Kuck. „Der zusätzliche Hinweis ‚Warum? Fragen Sie Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker‘ soll darüber hinaus ein starkes Signal an die Politik sein, dass die Bevölkerung in den Apotheken über die Missstände informiert wird.“