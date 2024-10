ihreApotheken.de mahnt Shop Apotheke ab

DocMorris ist mittlerweile auch zu diesem Modell übergangen. Zuletzt lockte der Shop Apotheke-Konkurrent in seiner E-Mail-Werbung sogar mit einem 20 Euro-Gutschein. Zuvor reichte hier bereits ein Probe-Scan der eGK, um an den Bonus zu gelangen. Damit wurde die Prämie zumindest nicht direkt an den Erwerb eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels geknüpft.

Die Aktionen der Shop Apotheke haben bereits die Freie Apothekerschaft und den Marketingverein Deutscher Apotheker (MVDA) zu juristischen Schritten veranlasst. Nun ist auch die Plattform der Vor-Ort Apotheken IhreApotheken.de aktiv geworden. Sie sieht in dem 10-Euro Gutschein für die Bestellung eines Rx-Arzneimittels einen Verstoß gegen das Heilmittelwerberecht. Und die verwendete Werbeaussage „schnelle Lieferung“ hält sie für irreführend und wettbewerbswidrig. Denn: Während bei iA.de Arzneimittel tatsächlich in der Regel am selben Tag erhältlich seien, sei dies bei Shop Apotheke ausgeschlossen.

Vorerst hat iA.de Shop Apotheke aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Erfolgt diese nicht bis zum 15. Oktober, geht es vor Gericht. Vertreten lässt sich der im Zukunftspakt Apotheke verankerte Plattformbetreiber, hinter dem die Noweda als Mehrheitsgesellschafter sowie der Burda Verlag und Pharma Privat stehen, von der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen.